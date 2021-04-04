Саранск, , 18:35 — REGNUM Футбольный клуб ЦСКА (Москва) на выезде одержал победу над «Тамбовом» в матче 24 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Саранске завершилась — 2:1. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На гол Артема Архипова армейцы ответили мячами Николы Влашича и Саломона Рондона. Все три мяча в игре забиты с пенальти.

ЦСКА провел первый матч под руководством Ивицы Олича, который сменил Виктора Гончаренко.

ЦСКА (43 очка) поднялся на 4 место в турнирной таблице, «Тамбов» (13 очков) — на последнем месте.