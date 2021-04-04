Вирджиния, США, 4 апреля, 2021, 18:24 — ИА Регнум. В американском штате Вирджиния неизвестный устроил стрельбу. Об этом сообщила 4 апреля телекомпания CNN со ссылкой на источники в местной полиции.

Jason Pratt Верджиния-Бич. США

Инцидент произошел в субботу, 3 апреля, в городе Вирджиния-Бич. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, еще двое получили серьезные ранения.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля в американском штате Мэриленд произошла стрельба, в результате которой погибли три человека (двое мужчин и одна женщина). Трагедия произошла в округе Принс-Джордж.

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