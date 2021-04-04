Киев, 4 апреля, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций к Россотрудничеству, компании «Волга-Днепр» и ряду других российских предприятий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте указа.

Так, в перечень компаний, к которым применены санкции, вошли Россотрудничество, «Волга-Днепр» и другие предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев принял решение ввести новые санкции в адрес нескольких стран, включая Россию.

По его словам, решение было принято по итогам заседания совета. При этом чиновник не стал уточнять наименования организаций, попавших под ограничения.

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