Тюмень, , 18:06 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 55 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 4 апреля коронавирусом заразились 33 817 человек. Выздоровел 31 911 человек, скончались 414 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).