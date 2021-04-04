Краснодар, , 17:57 — REGNUM В Краснодаре проходит первый полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Свои проекты представляют 140 участников из 35 регионов России. Среди них — Заурбек Цаллагов, который представляет проект, связанный с уникальным Башенным комплексом региона. На протяжении двух дней полуфинала — 3 и 4 апреля — конкурсантам предстоит решать региональные кейсы, презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих мероприятиях и мастер-классах с приглашенными экспертами из индустрии туризма.

«Наша команда сформировалась в результате многолетней работы по сохранению и восстановлению культурного наследия, организации культурно-массовых мероприятий, отражающих национальную самобытность народов России. Проект существует с 2015 года, и мы уже стали лучшим проектом на Кавказе за последние 10 лет, наш проект был презентован Президенту», — рассказал журналистам полуфиналист Заурбек Цаллагов. Хотя Башенный комплекс уже привлек к себе внимание, Заурбек не остановился на достигнутом, заполнил заявку и прошел в полуфинал всероссийского конкурса.

«Смысл родовой башни в том, что это символ жизни, символ свободы, безопасности», — объясняет историческое и культурное значение родовых башен Заурбек — Если у семьи были башни, значит это большая сильная фамилия. Вокруг такого родового замка строились поселения: если на фамилию нападали враги, создатели башни заходили в нее, и так они до месяца могли держать оборону. Таким образом башни стали символом безопасности: ведь если у вас построена собственная башня, завтра у вас есть возможность выжить».

История Заурбека Цаллагова — не только большой этнокультурный проект на Северном Кавказе, но и личная история: «Наша башня — это исторический центр нашего селения, которое по сей день существует, и она принадлежит нашей фамилии — Цаллаговы. Эта башня XV века, и она прошла через десятки войн — как небольших, так и крупных, Великую Отечественную войну. Наша башня была разрушена в войну, а в 2009 году я видел, как наше старшее поколение восстанавливало эту башню, мне было 14 лет. Я общался со многими людьми и рассказывал про нашу историю, культуру».

За пять лет проект уже «разросся» по различным направлениям. Сейчас гости мероприятий Родовых башен Цаллаговых становятся свидетелями и участниками восстановления средневекового Башенного комплекса, расположенного в одном из высокогорных селений Северной Осетии. Комплекс предлагает возможность уникального размещения в средневековых интерьерах, и аутентичные мастер-классы по приготовлению национальных блюд, и ремесленные мастерские, и конюшни, и винодельню, и туристические маршруты, и конечно, этно-музей.

Останавливаться «Родовые башни Цаллаговых» не планируют: «Мало кто верил в наш проект, говорили о том, что нам будут нужны гигантские бюджеты, но мы взялись за дело и теперь цифры говорят сами за себя. До существования нашей команды было восстановлено всего 2 башни (за 20 лет), а только за один 2018 год 67 фамилий подали заявки на восстановление, а значит в ближайшее время они будут восстанавливаться. Главное достижение — это то, что мы смогли сделать образ Родовых башен модным, что позволило привлечь молодежь и развить сильную и узнаваемую идею. Люди к нам приезжают сами и предлагают свои возможности. Жители многих городов забывают свою культуру, а мы стали организовывать осетинские средневековые праздники. Благодаря нам жители своими глазами видят и вспоминают о богатстве своей культуры. Дети изучают историю с интересом, это прививает любовь к своей большой родине и к малой родине».

Напомним, за выход в финал в Краснодаре борются 140 участников из 35 регионов страны. Региональные полуфиналы в 2021 году пройдут еще в пяти городах России: Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь. Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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