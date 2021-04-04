4 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили закрытие производства вакцины AstraZeneca на заводе в США.

Тимур Кондратьев, , 20:56 — REGNUM Материал газеты The New York Times о том, что в США прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе, где из-за ошибки при изготовлении препарата Johnson & Johnson оказались испорчены 15 миллионов доз, вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свои соображения 4 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Вакцина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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"Конкуренцию с нашим препаратом проиграли американцы — вот и капитулировали», — считает Константин Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что американская компания полностью проиграла войну вакцин. По их мнению, российская вакцина оказалась куда более конкурентоспособной, что и нанесло решающий удар препарату из США.

«Эту вакцину вообще не стоило выпускать. Европа там от неё явно не в восторге, ведь были летальные и тяжёлые случаи. Скоро «Спутник» все начнут закупать, похоже», — предполагает Александра Н.

Вакцина «Спутник-V» Mil.ru

Некоторые комментаторы отметили, что, несмотря на отказ от дальнейшего производства, уже существующие дозы препарата продолжают калечить людей на территории Европы. Граждане считают, что всем странам необходимо как можно быстрее отказаться от американской вакцины и воспользоваться более безопасными аналогами.

«Примечательно, что на фоне этого случаи с тромбозом от вакцины AstraZeneca продолжаются. В Великобритании на 2 апреля число выявленных случаев после вакцинации препаратом AstraZeneca выросло до 30. В Нидерландах известно об одном летальном исходе после прививки препаратом», — отметил Матвей К.

Вакцина AstraZeneca (сс) Gencat

Часть людей оказалась убеждена, что производитель AstraZeneca в скором времени вернёт свой препарат на рынок, но сделает он это уже под совершенно другим названием, свободным от негативного фона, который приобрела первая вакцина.

«Ерунда. Несколькими днями ранее уже озвучивали, что производство препарата будет продолжаться, но под другим названием», — пишет Andrey S.

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca (сс) Whispyhistory

Нашлись и те, кто оказался уверен, что российская вакцина обладает самыми лучшими качествами, отличающими её от иностранных конкурентов. Поэтому, считают люди, «Спутник V» ещё покажет себя на мировом рынке вакцин.

«Только «Спутник V» может спасти мир от пандемии COVID-19. Никакие файзеры, шмайзеры, жонсон-жонсоны и прочая ересь не помогут человечеству», — считает Vasilii M.

Напомним, 4 апреля газета The New York Times опубликовала материал со ссылкой на высокопоставленные источники, согласно которому в США прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе, где из-за ошибки при изготовлении препарата Johnson & Johnson оказались испорчены 15 миллионов доз.