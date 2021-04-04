Краснодар, 4 апреля 2021, 17:49 — REGNUM В Краснодаре проходит первый полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Свои проекты представляют 140 участников из 35 регионов России. Среди них — Николай Иванов из Ростова-на-Дону, представивший анимационный фильм для детей про путешествие по России.
На протяжении двух дней полуфинала — 3 и 4 апреля — конкурсантам предстоит решать региональные кейсы, презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих мероприятиях и мастер-классах с приглашенными экспертами из индустрии туризма.
Полуфиналист конкурса «Мастера гостеприимства» Николай Иванов руководит студией мультипликации ChildGood Animation.
Ядром анимационной вселенной станет развлекательный мультсериал «Нейроны» о приключениях нейронов в вымышленном городе Мозгополисе. Одно из направлений развития вселенной персонажей — мультяшный тревел-блог для детей.
Таким образом команда мультипликаторов хочет привить детям интерес к городам страны. «Мне кажется, именно после мультяшного образа Санкт-Петербурга в мультфильме «Анастасия» я, наверное, и полюбил Петербург. Уверен, что это отличный подход, чтобы привить детям интерес к разным городам России», — добавил Николай Иванов.
Подача заявки на конкурс «Мастера гостеприимства» для Николая — способ оперативно компенсировать нехватку знаний и получить менторскую поддержку от опытных участников индустрии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за выход в финал в Краснодаре борются 140 участников из 35 регионов страны. Региональные полуфиналы в 2021 году пройдут еще в пяти городах России: Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь. Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).
Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
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