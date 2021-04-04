Краснодар, , 17:49 — REGNUM В Краснодаре проходит первый полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Свои проекты представляют 140 участников из 35 регионов России. Среди них — Николай Иванов из Ростова-на-Дону, представивший анимационный фильм для детей про путешествие по России.

На протяжении двух дней полуфинала — 3 и 4 апреля — конкурсантам предстоит решать региональные кейсы, презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих мероприятиях и мастер-классах с приглашенными экспертами из индустрии туризма.

Полуфиналист конкурса «Мастера гостеприимства» Николай Иванов руководит студией мультипликации ChildGood Animation.

«Мы — молодая команда, которая объединилась, чтобы создать первую на юге России студию и школу мультипликации. Наша миссия — создать мультипликационную вселенную, в которой ребёнок откроет для себя новые знания, будет развивать новые навыки, узнавать новые места», — рассказал он журналистам.

Ядром анимационной вселенной станет развлекательный мультсериал «Нейроны» о приключениях нейронов в вымышленном городе Мозгополисе. Одно из направлений развития вселенной персонажей — мультяшный тревел-блог для детей.

«Герои нашего путешествия перемещаются по России с помощью специальных артефактов — детских игрушек из фольклора тех или иных регионов. Мы матрешку, дымковских героев, рисуем по-своему, придаем новый облик этой игрушке, и наш главный герой сразу отправляется в место, которое напрямую с этой игрушкой ассоциируется», — отмечает Николай Иванов.

Таким образом команда мультипликаторов хочет привить детям интерес к городам страны. «Мне кажется, именно после мультяшного образа Санкт-Петербурга в мультфильме «Анастасия» я, наверное, и полюбил Петербург. Уверен, что это отличный подход, чтобы привить детям интерес к разным городам России», — добавил Николай Иванов.

Подача заявки на конкурс «Мастера гостеприимства» для Николая — способ оперативно компенсировать нехватку знаний и получить менторскую поддержку от опытных участников индустрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за выход в финал в Краснодаре борются 140 участников из 35 регионов страны. Региональные полуфиналы в 2021 году пройдут еще в пяти городах России: Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь. Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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