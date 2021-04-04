Лондон, , 17:41 — REGNUM В столице Великобритании сотрудники правоохранительных органов задержали более 100 человек, которые 3 апреля принимали участие в акциях протеста. Об этом говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.

«107 человек были задержаны… — говорится в сообщении. — Речь идет о различных правонарушениях».

В сообщении Скотланд-Ярда отмечается, что стражам порядка пришлось произвести задержания, так как некоторые активисты отказывались прислушаться к просьбам сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, демонстрация против закона о расширении полномочий сотрудников правоохранительных органов KillTheBill прошла в Лондоне 3 апреля. Кроме того, в тот же день на Трафальгарской площади в столице Великобритании прошел митинг против сексуального харасмента в отношении женщин.

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