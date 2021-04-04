Екатеринбург, , 17:38 — REGNUM В Екатеринбурге на участке трассы между кольцевой автодорогой и посёлком Рудный тонут автомобили. Об этом сообщили журналистам очевидцы.

По данным Е1.ru, под железнодорожным мостом образовалась огромная лужа. Проехать её могут не все.

В ГИБДД журналистам подтвердили наличие проблемы. «Просим искать пути объезда и быть осторожными при проезде данного участка дороги», — отметили представители ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Челябинской области «рыбачили» в огромных лужах, возникших из-за таяния снега. Тем самым они пытались обратить внимание чиновников на проблему подтопления улиц населённых пунктов.