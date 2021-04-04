Мадрид, , 17:33 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Барселона» (Испания) Лионель Месси может остаться в команде по окончании сезона. Об этом 4 апреля пишет AS.

Игрок готов вести переговоры о продлении контракта, который заканчивается летом 2021 г. Форвард хочет встретиться с президентом клуба Жоаном Лапортой и обсудить ряд условий.

Футболист намерен получить проект, в котором будет описано, как клуб добьется победы в Лиге чемпионов (ЛЧ). Решение о продлении контракта спортсмен примет до конца сезона.

В этом сезоне Месси провел 37 матчей, забил 29 голов.