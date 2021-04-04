Мадрид, , 17:30 — REGNUM Футбольный клуб «Сельта» обыграл «Алавес» в матче 29 тура чемпионата Испании. Встреча в Витории-Гастейс завершилась — 3:1 в пользу гостей. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У «Сельты» голы забили Яго Аспас, Нолито, Санти Мина. У хозяев — Флориан Лежен.

Стоит отметить, что «Сельта» завершала матч в меньшинстве после удаления Джейсона Мурильо.

Итак, «Сельта» (37 очков) поднялась на 8 место в турнирной таблице, «Алавес» (23 очка) — на 20 строчке.