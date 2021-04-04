Вашингтон, 4 апреля, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Вооруженные сил Российской Федерации обладают рядом серьёзных вооружений, которые вызовут серьёзные проблемы у вооружённых сил Украины. Об этом сообщает The National Interest со ссылкой на экспертов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп для ВСУ

Отмечается, что в ближайшее время на территории Донбасса может развернуться полномасштабный военный конфликт. При этом эксперты не исключили, что боестолкновения достигнут российских границ.

Как пишет NI, Россия значительно превосходит Украину в плане вооружений, тогда как украинские воздушные силы отличаются весьма малым количеством машин и довольно плохим техническим состоянием.

Вместе с тем ВС России располагают продвинутыми зенитно-ракетными комплексами С-400 «Триумф» и новыми мощными самолетами Су-35С.

«Учитывая подавляющее превосходство России в воздухе и сложную противоракетную оборону, украинские силы будут пытаться сдержать угрозу от этих систем», — пишет NI.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень готовности войск до максимального из-за того, что российские войска якобы стягиваются к границе с Украиной. Также сообщалось, что один из американских чиновников считает, что Россия якобы перебросила к границе с Украиной в последние дни около четырех тысяч военнослужащих. Кроме того, указывается, что конфликт на юго-востоке страны усилился в последние дни.

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