Варшава, , 17:21 — REGNUM В Польше за минувшие сутки выявили более 22 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 4 апреля сообщает минздрав страны.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 22 947 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 438 542.

Также сообщается, что за это же время в Польше скончались 204 пациента с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 54 941.

Напомним, 1 апреля в Польше выявили рекордное число носителей коронавируса — 35 251 человек.

Как передает ИА REGNUM, 2 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич во время брифинга сообщил, что министр здравоохранения Польши Адам Недзельский подписал распоряжение о начале «постковидной» реабилитации в стране.

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