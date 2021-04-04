Копейск, Челябинская область, , 17:20 — REGNUM Жительница Екатеринбурга 2003 года рождения задержана за мошенничество в отношении жителя Копейска Челябинской области. За ней числится ещё несколько аналогичных эпизодов, а её жертвами стали жители разных регионов России, сообщает пресс-служба челябинского регионального главка МВД.

По данным следователей, юная дама похитила у челябинца 62 тыс. рублей под предлогом продажи ему видеокамеры через интернет. Гражданин увидел объявление на одном из сайтов и позарился на сравнительно низкую цену. Затем он совершил оплату с помощью указанной «продавщицей» ссылки. Платёж не прошёл, но он пытался повторить его ещё несколько раз, а затем обнаружил, что с его счёта списалось 62 тыс. рублей.

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Теперь гражданке грозит до шести лет колонии. Пока она находится под подпиской о невыезде.