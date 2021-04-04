Киров, , 17:12 — REGNUM Губернатор Кировской области Игорь Васильев прокомментировал обрушение крыши 4 апреля во время забега на детских соревнованиях по лёгкой атлетике в Кирове. Спортивное мероприятие проходило в спорткомплексе «Вересники», в забеге участвовали дети 2010 г.р.

«По факту происшествия … я дал поручение всем ответственным органам провести детальную проверку случившегося. Главное, что пострадавших среди детей и взрослых нет», — говорится в сообщении в Instagram чиновника.

«Учитывая снежную зиму и перепады температур весной, я также поручил провести проверку кровель всех спортобъектов региона. Детали произошедшего в ближайшее время обсудим с собственником здания ООО «Газпром Инвестгазификация», у которого правительство региона арендует здание манежа», — отмечается в сообщении.

Крыша манежа «Вересники» обрушилась во время забега детей.

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