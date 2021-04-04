Манчестер, Великобритания, , 17:08 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» выразил готовность расстаться с голкипером Давидом де Хеа по окончании сезона. Об этом 4 апреля передает The Mirror.

Главный тренер Гуннар Сульшер доволен голкипером Дином Хендерсоном и намерен сделать его первым номером.

Де Хеа — самый высокооплачиваемый игрок Английской премьер-лиги — его зарплата составляет 350 тыс. в неделю.

Клуб хочет выручить за спортмена 50 млн фунтов стерлингов. Также МЮ готов выплатить компенсацию, чтобы тот согласился уйти. Контракт истекает летом 2023 г.

В этом сезоне Де Хеа провел 29 матчей, пропустил 37 мячей.