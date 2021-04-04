4 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 20:16 — REGNUM Заявление министерств иностранных дел Германии и Франции о том, что страны обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе и призывают стороны немедленно прекратить эскалацию, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 4 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Руины Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

"Обеспокоены они… ВСУшные каратели там людей убивают, а эти — обеспокоены», — отметил пользователь под псевдонимом I'm-Not Human.

Многие пользователи оказались по-настоящему возмущены подобной реакцией ведущих стран Запада. По их мнению, в Донбассе происходит настоящее преступление, которое каждый день совершается украинской стороной, но Запад лишь имитирует своё участие в урегулировании конфликта.

Солдаты в окопах. ДНР © ИА Красная Весна

«Так обеспокоились, что, судя по всему, опять обвинят Россию. Аж противно от их лицемерия. Захотели бы, то по одному лишь их слову бойня бы прекратилась. Убит ребёнок, пострадали люди, за что они страдают? За то, что хотят справедливости? За родной язык, за свободу от бандитов «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ред.), от бандеровцев!» — написала Татьяна К.

Некоторые комментаторы призвали России плюнуть на мнение западных стран и уже дать понять Украине, что убивать людей в Донбассе нельзя.

«Сколько можно издеваться, бояться и трусить?! Давно уже Путин должен был позвонить и сказать, что при любом обстреле все группировки, которые вели огонь, будут уничтожены. Или, к примеру, дать всё необходимое оружие бойцам в ДНР. Немцам и французам необходимо знать, что там русских убивают. Израиль бы уже давно расфигачил все военные объекты в округе, если бы убивали их граждан», — считает Иришка С.

Часть людей уверена, что прислушиваться к мнению европейских государств о войне в Донбассе не имеет никакого смысла, потому что они сами и подогревают конфликт.

Солдат ВСУ U.S. Army Europe Images

«Начало конфликта: это ущемление прав русскоязычных граждан. Затем начало их физического уничтожения. Сегодня всё это продолжается. Но ни одного справедливого возгласа в адрес Киева со стороны Запада! То есть Запад — это сотоварищи Киева и поддерживают убийства людей! В таком случае ДНР и ЛНР имеют право на самооборону!» — поделился своим мнением Владимир Т.

Ряд людей оказался убеждён, что страны Европы совершенно несамостоятельны в своей политике. По мнению людей, данные государства работают по указке из-за океана.

«В Европе есть Польша-гиена и Франция-шакалюга. Это те страны, которые при любой интервенции ложатся под оккупанта», — написал Кондрат К.

Жилой дом в ЛНР после обстрела © ИА Красная Весна

Отдельные пользователи уверены, что США делают всё, чтобы и Европа, и Украина участвовали в большой и кровавой игре против Российской Федерации.

«Американцам нужна точка напряжённости на границе с Россией, чтобы был повод для провокаций и начала войны», — пишет Вася Г.

Напомним, 4 апреля министерства иностранных дел Германии и Франции сделали заявление о том, что страны обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе и призывают стороны немедленно прекратить эскалацию.