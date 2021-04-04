История вопроса

Чечня — республика в составе России. Пережила две войны и до недавнего времени считалась одной из самых криминогенных точек. Это наложило отпечаток на развитие республики.



Подавляющее большинство местного населения исповедует ислам. Существует мнение, что люди в Чечне живут в условиях правового треугольника, состоящего из российского законодательства, исламских норм и национальных обычаев.



К последним относятся инициатива по примирению семейных пар, находящихся на грани развода, предложенная в 2017 году. С момента начала работы власти отчитываются о рекордных показателях по сохранению семей. Однако сама инициатива и методы ее реализации спорны.



В республике бывают случаи убийств и нападений на почве кровной мести или ради сохранения «чести семьи».