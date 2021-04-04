Махачкала, 4 апреля, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов остановили колонну всадников с флагами Чечни в Новолакском районе Дагестана. Об этом 4 апреля сообщает «Говорит Москва».

Цитата из видео В Дагестане полиция остановила колонну всадников из Чечни

«Остановили колонну всадников (в Дагестане — прим. ИА REGNUM)», — говорится в сообщении радиостанции.

Отмечается, что жители Чечни, планировавшие провести не согласованную с властями Дагестана акцию, развернулись обратно после разговора с начальником уголовного розыска района.

По предварительным данным, жители Чечни направлялись к одному из находящихся в Дагестане памятников.