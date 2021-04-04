Москва, , 17:03 — REGNUM Известный российский актер Станислав Дужников был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщила журналистам бывшая жена Дужникова Кристина Бабушкина.

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Сообщается, что у Дужникова выявлен коронавирус SARS-CoV-2. Также у него диагностирована пневмония. По данным телеграм-канала Mash, течение болезниосложнено хроническими заболеваниямиактера — гипертонией, панкреатитом и бронхитом.

Однако Бабушкина сообщает, что Дужниковым все хорошо — ему прописали капельницу и другие профилактические процедуры. По ее словам актера скоро выпишут.

Напомним, что 47-летний Дужников получил известность благодаря роли солдата Бомбы в фильме Ивана Охлобыстина «ДМБ"ю Также популярность принесла ему роль полицейского Леонида Воронина в сериале «Воронины».