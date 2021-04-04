Москва, , 16:45 — REGNUM Вакцинацией от COVID-19 стали чаще интересоваться жители Российской Федерации. Об этом сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью телепрограмме «Москва.Кремль Путин» на канале «Россия 1».

По ее словам, в настоящее время на территории страны наблюдается резкий рост желающих привиться от нового заболевания.

Голикова добавила, что вакцинация от COVID-19 проходит безболезненно, поэтому «это не страшно». По ее словам, перед началом весенне-летнего сезона, чтобы сохранить здоровье себе и близким, необходимо привиться.

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошедшие сутки в РФ выявили 8817 новых носителей SARS-CoV-2.

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