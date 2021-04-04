Оренбург, , 16:39 — REGNUM В Оренбургской области за 3 апреля обнаружили ещё 84 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии на территории региона официально зарегистрировали 40 347 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 36 853 человека.

В стационарах с COVID-19 находятся 549 пациентов. Из них 175 пребывают в тяжёлом состоянии. 29 подключены к аппаратам ИВЛ, а 400 получают кислородную поддержку.

От COVID-19 скончались всего 748 человек. Это на четыре больше, чем сутками ранее.