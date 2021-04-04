4 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Виктор Галенко, , 19:20 — REGNUM Порезы и разрушение покрышек самолетов на основании информации Росавиации по 208 зафиксированным инцидентам с 01.01.2020:

Самолет авиакомпании «Победа» Фото facebook.com/pgpobeda.aero

«Победа» — 180/86,5%

«Нордавиа» — 9/4,3%

«Ютэйр» — 10/4,8%

«ЭйрБриджКарго» — 4/1,9%

«Смартавиа» — 2/1,0%

«Якутия» — 2/1,0%

«Аэрофлот» — 1/0,5%

ВСЕГО — 208/100,0%

Круговая диаграмма

Основываясь на статистике и добровольных донесениях наших источников, редакция AVIAINCIDENT считает, что все компании, кроме «Победы», скрывают данный вид происшествий от Росавиации.

Основываясь на тендерной документации АК «Победа» на закупку авиационных шин для B737, можно сделать вывод, что авиакомпания покупает шины в самом нижнем ценовом сегменте, что возможно объясняет их пониженный ресурс и меньшую прочность на плохих российских аэродромах. Кстати. Еще в 2019 году глава «Победы» Андрей Калмыков заявил о риске авиакатастроф из-за халатности сотрудников аэропортов, включая «Внуково» — базового для авиакомпании.

Глава «Победы» Андрей Калмыков Pobeda.aero

Уже тогда авиакомпания «Победа» обнаружила устойчивую динамику «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе в своем базовом аэропорту «Внуково» и в петербургском «Пулково». Существующие подходы к осмотру и очистке взлетно-посадочных полос (ВПП) от посторонних предметов неэффективны, писал г-н Калмыков. Только за 2018 год шины самолетов «Победы» были повреждены — порезаны или проколоты — 50 раз. За январь — октябрь 2019 года повреждения получили уже 104 лайнера. По его данным, чаще всего инциденты происходили в августе 2018 года, а также в марте и октябре. Помимо «Внуково» и «Пулково» повреждения самолеты получали в 2019—2020 годах при посадке в аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми. Редакция надеется, что данной информацией заинтересуются надзорные органы, прокуратура и собственно сама Росавиация, которая упорно игнорирует этот вопрос. Ведь даже незначительный порез авиационной покрышки чреват выкатыванием за пределы полосы с тяжелыми последствиями, но и отлетевший кусок резины способен пробить крыло и топливный бак самолета. Опыт сгоревшего «Суперджета-100» в «Шереметьево» слишком свеж.