Москва, , 16:36 — REGNUM Глава Федерации лыжных гонок РФ (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о лидере национальной сборной Александре Большунове.

По ее словам, он является лучшим лыжником мира благодаря трудолюбию, целеустремленности, таланту и концентрации во всем. Глава ФЛГР отметила, что с Большунова нужно брать пример всем спортсменам.

«Я считаю, что Большунов — великий человек, такие рождаются не так часто. Ребятам, которые вместе с ним тренируются, очень повезло, что они видят такого человека и тренируются рядом с ним», — передает слова Вяльбе ТАСС.

Напомним, что Большунов является двукратным победителем общего зачёта Кубка мира. Кроме того, он завоевал золото, два серебра и одну бронзу на первенстве планеты.