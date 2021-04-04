Москва, , 16:31 — REGNUM Боец Александр Емельяненко (Россия) отреагировал на слова Вячеслава Дацика, который вызвал его на поединок. Дацик обещал, что даст Емельяненко 5 млн за выход с ним в октагон.

«Он эти деньги из Норвегии привез? … Пусть он еще туда-обратно сплавает, потом свяжется с моим менеджером, а затем мы все обсудим. А пока пусть «чемпионов» Зимбабве и Конго бьет», — приводит слова Емельяненко Vseprosport.ru.

В 2007 г. Дацик был помещен в психиатрическую больницу за серию ограблений салонов сотовой связи. В 2010 г. сбежал из клиники, доплыл на лодке до берегов Норвегии, где был арестован. По отбытии срока депортирован в РФ, где его приговорили к 5 лишения свободы.

В профессиональной карьере Емельяненко провел 37 поединков — одержал 28 побед и потерпел 8 поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.