Киров, , 16:31 — REGNUM В Кирове прямо во время соревнований частично обрушилась крыша спортивного комплекса. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в спортивном комплексе «Вересники», в котором проходили соревнования по легкой атлетике. Часть кровли рухнула прямо во время очередного забега. Соревнования и тренировки пришлось прекратить.

К счастью, никто не пострадал. В причинах произошедшего будет разбираться специальная комиссия.

Руководство комплекса уверяет, что снег с крыши чистился регулярно.