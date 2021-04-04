Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM В Северной столице с начала кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции хотя бы одну прививку сделали 405 074 человека, сообщили 4 апреля в городском штабе по борьбе с COVID-19. Таким образом, вакцинировано 7,5% от численности постоянного населения Петербурга по состоянию на 1 января 2021 года. Полностью закончил цикл вакцинации 296 101 человек, или почти 5,5% от числа населения.

Сертификат о прививках Дарья Драй © ИА REGNUM

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«За прошедшие сутки первично привито 4017 человек, вторично — 1780. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 510 242 комплекта. Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 60 768 комплектов», — отметили в штабе.

Напомним, 3 апреля на ОАО «Фармбаза» поступила новая крупная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в количестве 44 400 комплектов, причем компоненты 1 и 2 расфасованы по одной дозе в ампуле.

В Петербурге работают 134 пункта вакцинации на базе городских, федеральных и частных медицинских организаций, а также десять мобильных пунктов вакцинации и несколько выездных прививочных бригад.

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