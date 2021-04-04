Москва, 4 апреля, 2021, 16:28 — ИА Регнум. К эскалации глобальной гонки вооружений ведет политика НАТО по увеличению расходов на оборону. Об этом говорится 4 апреля в сообщении МИД России на странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

В сообщении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что Североатлантический альянс был создан в целях «сохранения мира» 72 года назад. Военный блок, расходы которого в 2020 году выросли на 7,4%, ранее отметился бомбардировками Югославии, операцией в Ливии, вторжением в Ирак, говорится в сообщении российского дипведомства.

«Расходы НАТО на оборону вновь выросли… — отметили в МИД РФ. — Такое вот «сохранение мира».

Инфографика с расходами Североатлантического альянса на оборону прикреплена к сообщению. Так, в 2020 году Россия потратила на безопасность $0,05 трлн, а НАТО — $1,09 трлн.

Как передавало ИА REGNUM, 1 апреля глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен ван Хёрк заявил, что комплексный и изощренный характер якобы имеют действия России, которая в последнее время проявляет активность в районе Аляски.

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