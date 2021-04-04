Москва, , 16:25 — REGNUM Россия рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Сенегалом, говорится в сообщении МИД РФ по случаю 61-й годовщины обретения этой республикой государственной независимости.

«Российско-сенегальские отношения носят устойчивый дружественный характер, развиваются поступательно», — сообщили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что по итогам 2020 года Сенегал стал крупнейшим торгово-экономическим партнером РФ в Западной Африке.

«Всецело разделяем настрой официального Дакара на расширение всего спектра двустороннего взаимодействии», — подчеркнули в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов совершил рабочий визит в Гвинею-Бисау. Представитель России провел переговоры с президентом страны Умару Сисоку Эмбало, министром обороны Санджи Фати, а также провёл консультации с министром иностранных дел Сузи Карлой Барбозой.

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