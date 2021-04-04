Екатеринбург, , 16:24 — REGNUM Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) одержал победу над «Арсеналом» (Тула) в матче 24 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч на стадионе «Екатеринбург Арена» завершился — 2:0. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гол — на счету Павла Погребняка и Рамазана Гаджимурадова. На 3 мин. гостей Владислав Пантелеев не реализовал пенальти.

«Урал» (29 очков) сохранил 12 — место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» (17 очков) — на 14. Команда из Тулы опережает занимающую 15 место «Уфу» всего на 3 балла.

11 апреля «Урал» в гостях сыграет с «Динамо» (Москва), а «Арсенал» примет «Краснодар».