Москва, , 16:15 — REGNUM Вице-премьер Российской Федерации Виктория Абрамченко заявила, что власти должны свети к нулю уровень криминала в лесной отрасли. Об этом она сказала в интервью телеканалу «Россия 1» 4 апреля.

По словам Абрамченко, сейчас правоохранительные органы конфискуют довольно большие объемы незаконно вырубленной древесины, такую древисину приходится реализовывать из казны.

«Чтобы криминала в лесном комплексе становилось всё меньше и меньше. Таким образом, незаконно заготовленной древесины будет становиться все меньше и меньше. И такой древесины изъятой будет становиться все меньше и меньше. В итоге мы должны стремиться к нулю, чтобы было нечего реализовывать из казны», — сказала Абрамченко.