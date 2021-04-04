Малоярославец, Калужская область, 4 апреля 2021, 16:44 — REGNUM На железнодорожной станции Малоярославец Калужской области 4 апреля в электричке случился пожар, сообщается в социальных сетях.
О происшедшем очевидцы выложили видио в соцетях. На кадрах видно, как огонь охватил кабину машиниста, а клубы серо-черного цвета повалили из вагона.
По сообщению «МК в Калуге», на станции Малоярославец МЖД сгорел вагон электропоезда «Малоярославец-Москва». Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось локализовать. Пассажиры не пострадали.
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