Малоярославец, Калужская область, 4 апреля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. На железнодорожной станции Малоярославец Калужской области 4 апреля в электричке случился пожар, сообщается в социальных сетях.

@mobrep Пожар в электропоезде на железнодорожной станции Малоярославец

О происшедшем очевидцы выложили видео в соцетях. На кадрах видно, как огонь охватил кабину машиниста, а клубы серо-черного цвета повалили из вагона.

По сообщению «МК в Калуге», на станции Малоярославец МЖД сгорел вагон электропоезда «Малоярославец-Москва». Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось локализовать. Пассажиры не пострадали.