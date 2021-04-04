Елизавета Коробова, 4 апреля 2021, 18:57 — REGNUM Заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что в ближайшее время в России сложится тенденция к снижению численности населения, а задача властей — переломить её и к 2030 году обеспечить устойчивый рост этого показателя, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 4 апреля в социальной сети Facebook.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874
Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

«Если довести народ до уровня бедности, то никакого прогноза не надо. Отсюда и снижение численности населения. Лучше бы задумались, как повысить уровень жизни людей, а не набивать свои карманы!» — пишет Лариса Т.

Многие пользователи оказались возмущены заявлением вице-премьера. По их мнению, данные прогнозы не имеют смысла, ведь тут даже к бабке не ходи, всё и так прекрасно понятно: государство принимает недостаточно усилий, чтобы создать благоприятные условия для высокой рождаемости в стране.

«Для улучшения жизни населения ничего не делается, отсюда и все беды. Скоро здесь будет Средняя Азия, т. к. для них есть рабочие места, школы, сады. Для местного населения только шиш без масла», — считает Галина Г.

Некоторые комментаторы уверены, что главная проблема России заключается в непомерно разросшемся чиновничьем аппарате, который тормозит развитие страны. Ему нужно устроить серьёзную ревизию, считают граждане.

Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864
Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

«А снижение численности чиновников она не хочет спрогнозировать?» — задаётся вопросом Лариса К.

Часть пользователей предположила, что снижение рождаемости является логичным процессом, сопровождающим научно-технический прогресс и повышение общего уровня жизни граждан Российской Федерации.

«Это естественно! Научно-технический прогресс, всё автоматизируется, а следовательно, меньше рабочих мест, численность населения снижается за счет повышения уровня жизни. По-моему, всё движется в правильную сторону», — написала Anjela I.

Другие, наоборот, уверены, что ошибаются все, а на самом деле в России произойдёт скачок рождаемости — из-за того, что многие люди, оказавшись запертыми в своих квартирах из-за пандемии коронавируса, обзаведутся детьми.

«Вангую: численность населения возрастёт! Ибо все на карантине этом дурацком сидели, а если изолировать мужчину и женщину в одной квартире, то после этого детки на свет появляются. Изоляция имеет побочные эффекты», — поделился своим мнением Villiam K.

Александр Любимов. Материнство. 1949(фрагмент)
Александр Любимов. Материнство. 1949(фрагмент)

Нашлись и те, кто призвал не ныть по поводу ситуации в России, а обратить своё внимание на соседние государства, где уровень жизни не идёт ни в какое сравнение с тем, какое досталось гражданам Российской Федерации.

«Путин В. В. так много делает для своей страны, но всё равно находятся неблагодарные. Я бы с удовольствием поменялась бы с кем-нибудь из вас местами, вообще по-другому мыслить начнете. У нас в Ташкенте ни надбавок, ни прибавок, а мы и то не вякаем», — отметила Anjali K.

Напомним, 3 апреля на сайте правительства России появилось заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, в котором она привела прогноз, что в ближайшее время в России сложится тенденция к снижению численности населения.