Луганск, , 16:05 — REGNUM В Луганской Народной Республике мирный житель получил ранения, подорвавших на взрывном устройстве, которое было сброшено украинскими боевиками с беспилотного летательного аппарата в районе села Николаева. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Напомним, что в последние недели обстановка на линии фронта в Донбассе существенно обострилась. Украинские боевики вновь начали применять артиллерию для обстрела территории, подконтрольной народным республикам. Есть погибшие и раненные, в том числе дети.