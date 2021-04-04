Москва, , 16:04 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано 10 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 4 апреля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 16:01 мск в аэропорту «Домодедово» задержан один рейс; в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс.

В воздушных гаванях Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 2 марта главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что возможность выпадения снега в Москве до середины апреля допускается.