Ташкент, , 15:59 — REGNUM Правительство Пермского края и хокимият (администрация) Ферганской области Узбекистана подпишут соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах, сообщил ИА REGNUMпредставитель правительства Пермского края.

Соглашение будет подписано на следующей неделе в ходе визита делегации Пермского края во главе с и. о председателя правительства Алексея Чибисова в Узбекистан.

«В соответствии с документом, стороны создадут необходимые организационные, финансово-экономические и правовые условия для функционирования совместных предприятий, разработки и реализации совместных проектов и программ, представляющих взаимный интерес», отметил собеседник агентства.

Документом также регламентировано проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, осуществление обмена информацией и специалистами по различным направлениям сфер сотрудничества.

Делегация правительства Пермского края, кроме того, примет в Ташкенте участие международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», в ходе которой с узбекской стороной будут обсуждены возможности сотрудничества в IT, энергетике, сельском хозяйстве и других сферах.

«Свою продукцию участникам форума представят 9 пермских предприятий из сфер IT, энергетического и нефтяного машиностроения, приборостроения, промышленной безопасности, инжиниринговых услуг и других», сообщил представитель Пермского края.

Он процитировал слова губернатора который отметил, что Узбекистан является давним партнером Пермского края по ряду направлений промышленности, «а участие в выставках международного уровня укрепит бизнес-связи, откроет новые возможности для сотрудничества».

«Пермским предприятиям есть, что предложить, в целом, визит в Узбекистан будет способствовать расширению промышленного сотрудничества Пермского края со странами Центральной Азии», подчеркнул губернатор.

Как сообщалось ранее, в Ташкенте 5−7 апреля впервые пройдет международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане».

В мероприятии и деловой программе примут участие промышленные компании и бизнес делегации из России, Узбекистана, Франции, Германии, Чехии, Японии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении. На выставке будут представлены транспортное и энергетическое машиностроение, промышленные IT, технологии для городов, медицинская техника и фармацевтика, металлургия и материалы, пластмассы и каучуки.

Читайте ранее в этом сюжете: Промышленная выставка «ИННОПРОМ» стартует в Узбекистане