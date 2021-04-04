4 апреля 2021 | Время чтения 8 мин

Для чего вообще создан Совет Федерации как верхняя палата парламента (Федерального собрания)? Считается, что его назначение — служить фильтром для законодательных инициатив, принятых Государственной думой, а также обеспечивать учёт региональных интересов и равное (по два человеко-голоса из региона) представительство субъектов Российской Федерации в процессе законодательствования.

Сергей Пономарёв, , 17:49 — REGNUM Для чего вообще создан Совет Федерации как верхняя палата парламента (Федерального собрания)? Считается, что его назначение — служить фильтром для законодательных инициатив, принятых Государственной думой, а также обеспечивать учёт региональных интересов и равное (по два человеко-голоса из региона) представительство субъектов Российской Федерации в процессе законодательствования.

Совет Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент страны не оставляет без внимания Совет Федерации. Это видно из того, что последние двадцать лет его возглавляют ленинградцы-питерцы (С. Миронов, В. Матвиенко). Недавно по предложению президента неблагозвучное название «члены Совета Федерации» заменено на приятное уху звание «сенаторы». Администрация президента контролирует назначение в «сенат». Вот и временному и. о. губернатора Сахалинской области, назначенному президентом, В. Лимаренко, предложили назначить сенатором от исполнительной власти области Г. Карасина — заместителя министра иностранных дел (1996−2000, 2005−2019), достигшего предельного возраста пребывания на госслужбе.

12 сентября 2019 года В. Лимаренко вступил в должность губернатора и первым указом назначил Г. Карасина в Совет Федерации по своей квоте.

На встречах с населением области новому сенатору как аппаратному тяжеловесу неоднократно предлагалось помочь в решении одной из важнейших для сахалинцев и курильчан историко-ценностных проблем — включения в общероссийский календарь Дня Победы над Японией. Говорю об этом как активный участник одной из таких встреч.

Дело в том, что Указ Президиума Верховного Совета СССР 1945 года об объявлении 3 сентября днём всенародного торжества — Днём Победы над Японией, сохраняя свою юридическую силу на основании пункта 2 раздела 2 Конституции России, т. е. не противореча ей и не будучи отмененным, — не признается нынешним руководством страны. Это-то и тревожит.

Максимум, которого удалось общественности к 2019 году добиться, это законодательное объявление в 2010 году Государственной думой и одобрение Советом Федерации 2 сентября — памятным днём — Днём окончания Второй мировой войны. Исторически памятный день определен правильно, но положительного нравственно-эмоционального эффекта это не имело.

Карасин Григорий Борисович Government.ru

Острота проблемы для приграничного российского региона не уменьшается ввиду всё возрастающих — пропорционально экономическому и военному усилению Японии — ее претензий на часть территории Сахалинской области. Этому способствует и пассивно-соглашательская линия российских властей, продолжающих с горбачёвских времен некие переговоры о «мирном договоре» с Японией. Единственным содержанием такого договора с японской стороны является легитимное получение т. н. «северных территорий», а проще говоря, половины Курильских островов.

Непонятно, однако, что является предметом переговоров с российской стороны, если мир между странами достигнут фактически — с подписанием Акта о безоговорочной капитуляции Японии 2 сентября 1945 года, а юридически — прямым сообщением об этом в пункте 1 Советско-японской декларации от 19 октября 1956 года.

В Сахалинской области, наряду с восстановлением исторической справедливости и долгожданной положительной государственной оценкой возвращения России южного Сахалина и Курильских островов, видят за общероссийским признанием Дня Победы над Японией гарантию территориальной целостности государства. Одной конституционной нормы о недопустимости отчуждения территории (часть 2.1 статьи 67) недостаточно, коли она снабжена рядом исключений (делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы). Пример передачи в 2004 году Китаю 337 кв. километров российских территорий в рамках делимитации и демаркации — достаточно нагляден для дальневосточников.

Г. Карасин, показывая свои идеологические воззрения как дипломат ельцино-козыревского образца, преобразовал наказ общественности в законопроект, по которому День окончания Второй мировой войны антиисторично переносился со второго на третье сентября, а компенсирующим бонусом объявлялся перевод этого дня из числа памятных дней в число дней воинской славы. Для солидности заручился положительным заключением НИИ военной истории Минобороны. Это ведомственное учреждение при одном и том же руководителе (И. Басик) уже не меньше трёх раз давало взаимоисключающие заключения по этому вопросу, дискредитируя научность таких заключений.

Используя свои аппаратные возможности, как бывший статс-секретарь МИД РФ, Г. Карасин, обманув сенаторов таранным утверждением, что действует по просьбе ветеранов, добился предварительного одобрения законопроекта комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности и за месяц провел его через Государственную думу и Совет Федерации. Уже 24 апреля 2020 года законопроект стал федеральным законом №126-ФЗ.

Многочисленные обращения общественности, протестовавшей против переименования Дня Победы над Японией в безликий («толерантный») День окончания Второй мировой войны, Карасиным и руководством Федерального собрания просто проигнорированы. Примечательно, что второй сенатор от Сахалинской области —Ю. Архаров — подавал поправку к законопроекту, предлагая вернуть День Победы, но ее с подачи авторов законопроекта в Государственной думе отвергли, а в Совете Федерации «не заметили».

Протесты фронтовиков и общественности возобновились после разъяснения органами прокуратуры, что Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября Днем Победы над Японией не должен применяться в связи с принятием Федерального закона №126 — ФЗ.

Проявилось всё иезуитство г-на Карасина «со товарищи». Под флагом «подарка» ветеранам он добился запрета дня Дальневосточной Победы. Нимало не смущаясь, сенатор-обманщик, заявляет, что «День Победы в России один — 9 мая 1945 года». Какой-то циклопически одноглазый антиисторизм! Для его сведения сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» №32-ФЗ в России установлены, помимо Победы в Великой Отечественной войне, дни и многих других побед:

18 апреля — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);

21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год);

7 июля — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год);

10 июля — День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год);

9 августа — День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год);

11 сентября — День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);

1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);

Поэтому закрепление Дня Победы над Японией в этом ряду логично и необходимо. Открытое коллективное письмо по этому поводу воинов — освободителей южного Сахалина, руководителей патриотических организаций, почетных граждан Сахалинской области, представителей общероссийской общественности, опубликованное 27 декабря 2020 года, неоднократно направлялось в Совет Федерации для рассмотрения.

На улицах Южно-Сахалинска(Тойохара) после освобождения города советскими войсками. 1945

Бывший сотрудник МИД России в 1991—1998 годах, бывшая подчиненная Г. Карасина, а ныне председатель Совета Федерации В. Матвиенко, вопреки Федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» №59-ФЗ от 2 мая 2006 года, ни на одно обращение не ответила. Если не считать ответом повышение Г. Карасина 17 марта 2021 года до должности председателя комитета по международным делам Совета Федерации.

Следуя примеру руководства, в нарушение того же закона, требующего от должностных лиц объективного и всестороннего рассмотрения обращений граждан, не хотят отвечать и профильные комитеты, ограничиваясь отписками.

Поэтому общественность и вынуждена уже обратиться с жалобой на такие действия должностных лиц Совета Федерации.

Вячеслав Степанович Тимченко — председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности — никак не может дать оценки факту нарушения при принятии законопроекта регламента Совета Федерации (статьи 106) профильным комитетом по обороне и факту обмана Г. Карасиным сенаторов.

Андрей Александрович Клишас — председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству — никак не реагирует на факт антиконституционного противоречия принятого закона о переименовании Дня Победы статье 67.1 Конституции России, прямо указывающей, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, что Российская Федерации чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Лилия Салаватовна Гумерова — председатель комитета по науке, образованию и культуре — игнорирует допущенное принятием закона нарушение статьи 44 Конституции России путем ограничения доступа граждан к традиционным историко-культурным ценностям нашей страны, одной из которых, несомненно, является День Победы над Японией.

Виктор Николаевич Бондарев — председатель комитета по обороне и безопасности — и Константин Иосифович Косачёв — бывший председатель комитета по международным делам, а ныне зампредседателя Совета Федерации — не осилили ответов на вопросы:

Зачем переводить нашу страну из малого числа победителей Японии в число 60 участников войны с этой страной?

Зачем подрывать моральные основы членства в Совете Безопасности ООН, где находятся только державы — победители во Второй мировой войне?

Зачем добровольно и демонстративно отказываться от Ялтинской системы миропорядка, построенной — применительно к Дальнему Востоку — именно на победе над Японией, сдавать свои позиции в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе, не получая ничего взамен?

Рассказанная история ясно показывает, что роль фильтра для брака, допущенного Государственной думой, Совет Федерации вовсе не играет, что интересам субъектов законодательные инициативы прикомандированных вахтовиков-сенаторов могут и не соответствовать.

Неясным остаётся ответ на вопрос: откуда в Совете Федерации такое наплевательское отношение к отечественной истории и высокомерно противозаконное отношение к обращениям граждан?

Посмотрим, что ответят на этот раз. И ответят ли…

С гласностью у нас пока хорошо. Со слышимостью — плохо.