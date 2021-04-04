Москва, , 15:44 — REGNUM Директор центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что облегченная версия вакцины «Спутник V» — «Спутник лайт» вдвое снижает риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом Гинцбург заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

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Гинцбург рассказал, что в случае, если используется вакцина «Спутник лайт» отдельно без введения второй прививки, то это вполне дает возможность снизить заболевание COVID-19 на 50−60%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спутник лайт» — это однокомпонетная версия вакцины «Спутник V», которая была зарегистрирована 29 марта.

Идея «лайтовой» версии в том, что не нужно ждать 21 день между первой и второй прививками обычным «Спутником V».