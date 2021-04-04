Париж, , 15:44 — REGNUM Открытый чемпионат Франции по теннису («Роллан Гаррос»), являющейся одним из турниров серии Большого шлема, может быть в нынешнем году перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такую возможность 4 апреля не исключила французский министр спорта Роксана Марасиняню, ее слова приводит Tennis Majors.

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«Мы находимся в переговорах с Французской федерацией тенниса, чтобы узнать, нужно ли менять даты, согласовывая их с общим расписанием спортивных мероприятий. На данный момент мы говорим, что спорт высших достижений находится под защитой, но делаем всё, чтобы избежать большого скопления людей на спортивных соревнованиях», — сказала она.

При этом в данный момент проведение турнира намечено на период с 24 мая по 6 июня. Вместе с тем, до 3 мая во Франции из-за пандемии закрыты все школы, а жители страны ограничены в передвижении в пределах 10 километров от дома.

Напомним, в минувшем сезоне открытый чемпионат Франции по теннису также был перенесен из-за пандемии и вместо мая-июня состоялся в сентябре-октябре.