Нью-Дели, , 15:34 — REGNUM Четверо индийских астронавтов вернулись в Индию после прохождения подготовительного курса в России. Об этом сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван в эфире телеканала IndiaTV.

Индийские кандидаты в астронавты прибыли в Россию в феврале 2020 года для прохождения обучающего курса в Центре подготовки космонавтов в Звёздном Городке в Московской области. Глава ISRO сообщил, что 28 марта 2021 года астронавты вернулись в Индию, где продолжат обучение.

Индийские астронавты готовятся к полёту на разрабатываемом ISRO космическом корабле «Гаганьян». В Индии рассчитывают провести первый запуск этого корабля в пилотируемом режиме в 2022 году. Пилотируемым запускам будут предшествовать испытательные пуски без экипажа на борту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года ISRO начала сбор заявок для составления научной программы первой пилотируемой миссии корабля «Гаганьян».

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