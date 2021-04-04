Ташкент, , 15:27 — REGNUM В Ташкенте 5−7 апреля впервые пройдет международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане», передает корреспондент ИА REGNUM. В мероприятии и деловой программе примут участие промышленные компании и бизнес делегации из России, Узбекистана, Франции, Германии, Чехии, Японии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении. На выставке будут представлены транспортное и энергетическое машиностроение, промышленные IT, технологии для городов, медицинская техника и фармацевтика, металлургия и материалы, пластмассы и каучуки.

Ожидается участие 300 российских компаний, в рамках деловой программы пройдут Главная стратегическая сессия с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, в 20 специализированных сессиях примут участие первые лица крупнейших компаний Узбекистана, России, Европы и Азии, а также руководители органов власти, деловых ассоциаций, институтов развития и СМИ.

Целый день деловой программы ИННОПРОМ пройдет при поддержке НИУ «Высшая школа экономики» и будет сфокусирован на мероприятиях для студентов крупнейших университетов Узбекистана по самым актуальным темам передового промышленного производства.

«Мы видим огромный интерес российских и европейских промышленных компаний к рынку Узбекистана, поэтому неудивительно, что наш ИННОПРОМ — мировой бренд с 10-летней историей, который знают во многих странах, наконец, приходит в Ташкент», говорится в поступившем в ИА REGNUMсообщении организаторов выставки.

По словам программного директора ИННОПРОМ Антона Атрашкина, «Узбекистан — это новое Эльдорадо, не только для России, но и для всей мировой промышленности — с умным госуправлением, молодым и образованным человеческим капиталом и качественной бизнес-средой».