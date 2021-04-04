Барселона, Испания, 4 апреля, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» все еще собирается предложить пожизненный контракт своему аргентинскому форварду Лионелю Месси. Об этом 4 апреля сообщает AS.com.

(cс) Alipourvaghar Портрет Лионеля Месси (фрагмент)

По информации источника, руководство каталонского клуба уверенно в том, что таким контрактом 33-летнего футболиста можно убедить остаться в команде.

При этом отмечается, что игрок может иметь пожизненную зарплату в «Барселоне», однако в случае, если форвард захочет закончить свою карьеру в США или Катаре, ее перестанут выплачивать. Уточняется, что сам аргентинец может провести переговоры с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой без своего отца.

Также ранее сам игрок заявлял, что он хотел бы покинуть клуб по окончании действия его контакта, рассчитанного до лета 2021 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл в составе «Барселоны» в 32 матчах и отметился в них 28 забитыми голами.