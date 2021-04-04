Тамбов, , 15:19 — REGNUM В Тамбовской области 4 апреля подтверждено 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 760 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 27 тыс. 189 пациентов, в том числе 73 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 417 человек. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.