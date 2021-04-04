Солнечногорск, Московская область, , 15:38 — REGNUM Следователи начали проверку в связи с гибелью сына художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Следственным отделом по г. Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в результате выпадения из окна частного домовладения», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что, по предварительной версии, учащийся школы выпал из окна в момент, когда он фотографировался.

Кроме того, отмечается, что семья погибшего школьника и он сам характеризуются с положительной стороны.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заключается в сообщении.

Отметим, ранее стало известно, что 14-летний сын руководителя театра-студии «Непоседы» Елены Пинджоян погиб в Московской области.