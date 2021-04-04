Владимир, , 15:14 — REGNUM Во Владимирской области 4 апреля подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 258 носителей вируса. После выздоровления был выписан 27 тыс. 341 пациент, в том числе 76 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1009 человек. За последние сутки подтверждено три летальных случая.