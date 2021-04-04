Обнинск, Калужская область, 4 апреля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Обнинске устанавливаются обстоятельства применения табельного оружия сотрудником полиции в отношении мужчины, взявшего в заложники свою мать и ранившего стража порядка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru На месте происшествия

4 апреля около 10:30 в полицию Обнинска поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по улице Красных зорь мужчина насильно удерживает свою мать. При задержании злоумышленника он оказал сопротивление, ранив полицейского ножом. Полицейский применил табельное оружие и нейтрализовал мужчину. Его мать была освобождена и не пострадала. Пострадавшему полицейскому оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности. По предварительным данным, погибшим является 32-летний житель Москвы, который недавно переехал в Обнинск вместе с матерью.

Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям погибшего в отношении его матери и сотрудников полиции, а также проверены на правомерность действия стражей порядка по применению табельного оружия.