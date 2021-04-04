Москва, , 15:10 — REGNUM Рейтинг лучших юмористических книг среди пользователей книжного сервиса MyBook из России возглавил роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Об этом сообщает портал «Год Литературы».

Пользователям сервиса MyBook предложили выбрать «самые смешные» книги отечественных и зарубежных авторов. Лидером составленного рейтинга, набравшим 45% голосов, стал роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Второе место заняла повесть Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», третье — ещё один роман Ильфа и Петрова «Золотой телёнок».

Также участники опроса отмечали «Вредные советы» Григория Остера, пьесу «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида Филатова, «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, «Собачье сердце» Михаила Булгакова, «Похождения солдата Швейка» Ярослава Гашека, «Дневник Бриджит Джонс» Хелен Филдинг и «Ревизор» Николая Гоголя.

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