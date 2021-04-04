Липецк, , 15:08 — REGNUM В Липецкой области 4 апреля подтверждено 84 новых случая заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 27 тыс. 942 положительных результата исследований.

За весь период наблюдения 24 тыс. 744 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 40 — за последние сутки. 543 человека скончались.

Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.