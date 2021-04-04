Ханты-Мансийск, , 15:41 — REGNUM Команда биатлонистов, которые представляют Башкирию, стала победительницей в эстафете на чемпионате России, который проходит в Ханты-Мансийске. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе команды победителей выступали Александр Бабчин, Антон Бабиков, Алексей Петров и Эдуард Латыпов, которые использовали шесть дополнительных патронов по ходу дистанции.

Второе место заняли Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Вадим Филимонов и Семен Сучилов, представляющие ХМАО-Югру, которые отстали от победителей на +29,8 секунды и использовали три дополнительных патрона. Третьими стали Даниил Фомин, Матвей Елисеев, Илья Гаврилов и Карим Халили, которые выступали от Москвы, их отставание от лидеров составило +58,4 секунды с восемью дополнительными патронами.

Отметим, ранее биатлонистка Лариса Куклина победила в масс-старте на чемпионате России по биатлону.